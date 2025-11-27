No hay que ser imprudentes

Mañana se desarrollará el esperado Black Friday o Viernes Negro, un día especial de compras en el que la gente aprovecha los descuentos ofrecidos por los diferentes comercios. Sin embargo, es fundamental evitar la imprudencia y seguir algunas recomendaciones clave.

Por ejemplo, si usted no tiene presupuesto, evite endeudarse. No adquiera artículos innecesarios y tampoco crea en todas las ofertas que ve; investigue el precio del producto antes de pagar.

Además, es muy importante que no haga clic en enlaces que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser verdad. ¡Hay que estar alerta!