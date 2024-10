No permita que le rompan su dinero

Hay que estar atentos a esos comercios que aseguran, usted tiene un billete falso y de inmediato proceden a romperlo, para quién sabe qué artimaña inventar después y que los pedazos no coincidan al tratar de unirlos. Recuerde que cada día la gente busca otras formas de estafar y con las fechas que se aproximan, no es de extrañar que eso suceda. Si usted saca su plata del cajero y le dicen que no es buena, pues vaya al banco, ellos deben hacerse responsables o por lo menos dar una explicación concreta. Los estafadores están por todos lados.