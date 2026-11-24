Hay gente que se deja llevar por las modas de las redes sociales, ya sea en alimentación, ejercicio, tratamientos de belleza o medicamentos para bajar de peso, entre muchos otros temas. Sin embargo, la realidad es que el hecho de que estén en tendencia y sean populares no significa que sean buenos ni saludables para todos.

Se debe tener mucho cuidado al seguir estas recomendaciones que no provienen de expertos certificados, pues en ocasiones hay personas que han terminado en el hospital por tratar de aplicar esas recetas. Siempre se debe consultar a un médico antes.