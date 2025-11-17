Nunca es tarde

Hay historias que muestran que cumplir sueños y metas no tiene edad ni un patrón establecido. Cada persona sigue su propio ritmo y lo que funciona para uno puede no servir para otro. La sociedad impone 'momentos correctos' para estudiar, emprender o triunfar, pero esas reglas son arbitrarias.Lo que realmente importa es la pasión, la constancia y la disposición a aprender. Algunos descubren su vocación a los veinte, otros a los cuarenta o más allá. Reconocer que no hay un único camino libera y anima a muchos a perseguir sus sueños con autenticidad.