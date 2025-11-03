Para despertar el patriotismo

La madrugada de este 3 de noviembre se celebraron las dianas, un acto musical solemne que busca reavivar el patriotismo y exaltar la identidad nacional en el amanecer de la gesta conmemorativa.

Hoy, a lo largo del territorio nacional, las bandas de diversas instituciones y agrupaciones independientes han interpretado una mezcla de música militar con tonadas folclóricas para honrar los sucesos que culminaron en la Separación de Panamá de Colombia y el inicio de la vida republicana.

Esta manifestación, profundamente artística y patriótica, está cargada de simbolismo y merece ser valorada con la mayor reverencia.