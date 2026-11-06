Se debe impulsar el turismo

Los encargados de sitios turísticos en el interior del país atraviesan momentos difíciles debido a la escasez de visitantes tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Aunque muchos locales no sufrieron daños graves, la gente ha cancelado sus reservas o prefiere no viajar por temor a las réplicas que aún se registran en todo el país y que, según los expertos, continuarán.

Ante este panorama, considero urgente impulsar una campaña de promoción para reactivar estas zonas y evitar que se pierda lo avanzado. Panamá tiene mucho que ofrecer.