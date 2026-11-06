Cotilleo sin pesar

Se debe impulsar el turismo

Se debe impulsar el turismo
Zulema Emanuel
06 de noviembre de 2026

Los encargados de sitios turísticos en el interior del país atraviesan momentos difíciles debido a la escasez de visitantes tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Aunque muchos locales no sufrieron daños graves, la gente ha cancelado sus reservas o prefiere no viajar por temor a las réplicas que aún se registran en todo el país y que, según los expertos, continuarán.

Ante este panorama, considero urgente impulsar una campaña de promoción para reactivar estas zonas y evitar que se pierda lo avanzado. Panamá tiene mucho que ofrecer.

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