¿Se perdió el sentido común?

Es increíble cómo, en menos de una semana, se han dado dos casos atroces de feminicidios, ante la mirada de mucha gente que, en vez de ayudar, optó por filmar el suceso y compartirlo en sus redes.

Las imágenes, en ambos casos, son desgarradoras, en especial la de la joven de Veraguas, quien pedía ayuda a gritos. No hubo ni un solo ser humano que se acercara a socorrerla, aunque solo fuera para darle ánimo en sus últimos momentos.

Casos como estos nos hacen perder la fe en la humanidad y demuestran que el sentido común salió por la ventana.