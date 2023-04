Servicio en plataformas de transporte

Los administradores de las marcas que ofrecen servicios de transporte deberían tener un perfil un poco más elevado de sus conductores, no solo que este posea un auto. Lo digo porque la gente debe parecer pulcra, no solo en su foto de perfil y no hablamos del calor ni de que la persona tiene que andar en saco y corbata.

Aquí la cosa es que, en varias ocasiones, he visto conductores fuera de tono, que parecen van a ir a comprar pan a la tienda, pues su vestimenta dista mucho de parecer chofer. A veces está en uno mismo ser más elegante.