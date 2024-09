¿Sobrepoblación de coach en Panamá?

Lo que hace un par de años empezó como una novedad en el área de la comunicación y el marketing para las empresas, que traían coach internacionales, con el tiempo se ha convertido en una nueva profesión para panameños, pero ¿cuántos expertos para 4.5 millones de habitantes? En redes sociales vemos a personas de toda clase, famosos y no famosos promover sus discursos para ayudar a mejorar, y no solo hablamos de expresión, ahora incluyen vestimenta, colores, en fin, parece que la gente ya no se sabe ni arreglar sola. ¿Será este el nuevo giro de los influencers?