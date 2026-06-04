El polémico video de Ana Lucía Herrera, en el que comparaba el color de un electrodoméstico con una mujer negra, generó un intenso debate en redes y dividió opiniones. Por un lado, los que calificaron la publicación como “racista y clasista” y, por el otro, quienes la defendieron aduciendo que se trataba de humor. Sin embargo, este último grupo parece no dimensionar el peso de los términos utilizados; aunque se comprenda que la acción no fue deliberada, el contenido fue un “patinazo”, ya que bajo la excusa del humor no es correcto ofender a una etnia.