Un reto emotivo

El reto que ha emocionado a la gente, no solo en Panamá sino a nivel mundial, consiste en recrear fotos junto a artistas, logrando una cercanía única que parece muy real.

Esto es posible gracias a la inteligencia artificial. Aunque la tendencia es hacerlo con figuras reconocidas, hay quienes han recurrido al baúl de los recuerdos para desempolvar fotos de familiares que fallecieron hace años y posar con ellos como si estuvieran en la actualidad. Para muchos, esto resulta muy emotivo y se convierte en un homenaje a su memoria.