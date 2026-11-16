Un viaje a la historia

Panamá cuenta con una serie de museos públicos y privados en los cuales se preserva la historia de nuestra nación; sin embargo, hay personas que no los conocen, algunas porque tienen la falsa percepción de que son espacios aburridos, pero están muy equivocadas.

Con los avances de la tecnología, muchos han incorporado herramientas de IA y experiencias interactivas para que el público se acerque a los acontecimientos importantes del país de una forma diferente. Las propuestas son variadas para jóvenes y adultos.