Una compra peligrosa

La cantidad de personas que promueven y venden en redes supuestos medicamentos para bajar de peso, eliminar manchas en la piel y combatir otros males es alarmante. Lo peor es que la gente cae en estas “ofertas”, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares.

Hay que tener cuidado con los productos que se adquieren, pues gran parte de lo que se comercializa en dichas plataformas es falso y no cumple lo que promete.

Ayer, las autoridades volvieron a alertar a los usuarios para que eviten caer en esta práctica y compren sus medicinas únicamente en establecimientos seguros y con registro sanitario.