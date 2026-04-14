¿Y la Metro Cultura?

Hace unos días se evidenció cómo, durante las horas pico, los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños deben realizar grandes esfuerzos para lograr abordar un tren del Metro de Panamá.

Es lamentable la falta de civismo de los usuarios, quienes ignoran las normas de comportamiento señalizadas en cada estación y vagón.

La periodista encargada del reporte comparó la situación con una selva, “donde solo los más fuertes sobreviven”; una realidad preocupante que subraya la urgencia de recuperar la educación y la cortesía en el sistema de transporte.