¿Ya no sabemos esperar?

Vivimos en una era en la que todo lo queremos rápido. Si un video o una conversación no atrapa a la gente en los primeros segundos, lo descartan.

Hay muchos que se han vuelto adictos al estímulo fácil y a la gratificación instantánea, confundiendo la paz natural con el aburrimiento.

El peligro es que las pantallas nos están incapacitando para la vida fuera de ellas. Las metas que valen la pena, como construir una carrera, madurar una relación o sacar adelante un proyecto, se cocinan a fuego lento y no tienen un botón para adelantar el tiempo. Esto es algo que se le debe enseñar a los jóvenes