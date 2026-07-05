A los pies del monte Olimpo, celebran el legado de la antigua Grecia

Un hombre va dando el ritmo con un tambor mientras a su espalda, mujeres vestidas de blanco avanzan con antorchas iluminadas cantando himnos a Zeus.

Al pie del monte Olimpo, dominio de los dioses de la mitología griega, estas escenas se repiten cada comienzo del verano boreal con motivo del festival Prometeo, que se extiende durante cuatro días.

Desde hace más de 30 años, en Litochoro, cientos de griegos y extranjeros que rinden culto a las deidades de la antigua Grecia, acampan en la región y hacen revivir ceremonias enraizadas en la Antigüedad.

Las celebraciones son organizadas por la asociación “Prometeo portador de fuego”, en referencia al Titán que, según la mitología griega, desafió al rey de los dioses, Zeus, al robar el fuego sagrado del Olimpo para entregárselo a los humanos.

“Estos encuentros existen desde hace 31 años”, cuenta Georgia Altintasiotou, presidenta de la asociación.

“Nuestro objetivo es dar valor a ciertos aspectos del patrimonio cultural e histórico griego”, agregó.

Varios participantes, muchos de ellos adeptos al politeísmo, adoptan nombres inspirados en personajes de la Antigüedad y participan en procesiones, carreras de antorchas y ceremonias simbólicas cerca del sitio arqueológico de Dios.

“Es un intento de regresar a nuestras raíces”, explica a la AFP la escritora Semeli Travlou, miembro fundadora de la asociación.

“Hemos sido apartados de manera artificial y sistemática de la literatura, la educación y el pensamiento de la Grecia antigua, de nuestros dioses ancestrales y de nuestra visión griega de lo divino”, considera.

“Hemos renunciado a nuestro pasado”, lamenta.

La mayoría de los miembros de esta asociación cambian de nombre al inicio de una ceremonia y luego se llaman entre sí con nombres inspirados en la Antigüedad.

“En el registro civil me llamo Triantafyllos, pero aquí adopto el nombre Hermodoros (regalo del dios Hermes)”, explica Triantafyllos Athanassoulas, de 48 años, quien participa en una carrera de antorchas.

En los desfiladeros del Olimpo, los participantes se congregan a orillas del río Enipeas para rendir homenaje a la naturaleza e invocar a las Ninfas y las Nereidas, criaturas divinas de la mitología griega.

“Los dioses de la Grecia antigua son energías que existen en nosotros. No pretendo convertir a nadie”, afirma Symeon Charizanos, de 53 años, un trabajador del sector privado.

“Intento preservar los valores y las virtudes de mis antepasados como la excelencia, la audacia, el espíritu de lucha, el valor y la verdad”, añade.

Las festividades concluyen con representaciones teatrales inspiradas en la Antigüedad, danzas y celeb