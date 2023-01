A Paty Navidad le prohíben viajar a Miami por no estar vacunada contra el Covid-19

La actriz mexicana Paty Navidad confesó que le prohibieron viajar a Estados Unidos desde México debido a que no está vacunada contra el coronavirus y aunque presentó un test de Covid-19 negativo, no pudo ni abordar el avión que la trasladaría a Miami.

La polémica actriz habló con diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar los hechos, dado que la también cantante tenía pactado con Telemundo hacer la promoción del reality show “La casa de los famosos 3” que se estrenará a mediados de este mes.

“Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a La casa de los famosos, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas”, declaró.

“Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que a los mexicanos y ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”, agregó.

“Me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas. Ya hablé con (la prodcutora), dije la verdad porque Aeroméxico dicen que están preocupados por nuestra salud, yo traje una prueba PCR donde estoy perfectamente sana, pero los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados”, sostuvo.

Navidad desató mucha polémica en meses pasados por su clara postura de no vacunarse contra el covid, alegando que esta pandemia se creó en un laboratorio como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas” y que representaba “un negocio redituable para la élite y a la vez nos mantiene bajo control de masas”.

“Yo no soy antivacunas, yo soy antiexperimentos como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar y ahora resulta que se nos están quitando nuestros derechos porque no estamos vacunados (...), ya si esto no es una dictadura, como lo vengo diciendo, no sé de qué se trata”, aseguró.