Abren postulaciones para el Concurso “Mujeres Destacadas 2026”

La Defensoría del Pueblo informó que las inscripciones para la XVI edición del Concurso Nacional “Mujeres Destacadas”, bajo el lema “Mujeres que construyen equidad y desarrollo”, se encuentran abiertas hasta el próximo 8 de marzo.

El certamen, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, busca visibilizar y reconocer a las mujeres panameñas que impulsan los derechos humanos y contribuyen al desarrollo sostenible del país.Se premiará a una ganadora por categoría: Lucha contra la violencia de género, emprendimiento, ciencia, tecnología e investigación, lideresa comunitaria, arte y cultura, y defensa de un ambiente sano, destacando así áreas claves para promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas y comunidades. Pueden participar mujeres panameñas o extranjeras con al menos cinco años de residencia en Panamá, que demuestren una trayectoria destacada en la promoción de los derechos humanos y aportes relevantes en igualdad de género, educación, cultura, ciencia, medio ambiente, economía o trabajo. Importante: no podrán postularse quienes hayan resultado ganadoras en ediciones anteriores.La Defensoría recibirá las postulaciones de manera presencial, en sobre cerrado, en su sede en la ciudad de Panamá o en oficinas regionales, y de manera digital a través del correo [email protected] o el enlace habilitado en sus plataformas oficiales, hasta las 11:59 p.m. del 8 de marzo de 2026.El jurado seleccionará a las seis ganadoras el 10 de marzo de 2026, y la ceremonia de premiación se tiene programada para el próximo 26 de marzo.Para más información, las interesadas pueden visitar www.defensoria.gob.pa o llamar al 500-9897, extensión 8897.