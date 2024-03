Abren postulaciones para estudios en Francia

La plataforma MonMaster.gouv.fr ha sido habilitada para recibir las candidaturas de los interesados en estudiar en Francia, así lo anunciaron desde la Embajada del país europeo en Panamá.

Los estudiantes tendrán hasta el 24 de marzo para registrarse y optar por más de 3,500 formaciones y 8,000 maestrías propuestas.

De acuerdo a la embajada, la herramienta ofrece ventajas como un único expediente y calendario, independientemente del curso o institución elegida.

Reiteraron que los cursos elegibles pueden ser en idioma francés o inglés.

Becas

Asimismo, la Embajada de Francia en Panamá anunció la apertura de la convocatoria de becas para el año académico 2024-2025, dirigida a estudiantes de máster 1 y 2, doctorados y prácticas. Las aplicaciones estarán disponibles hasta el 28 de abril.

Por otro lado, en este año de celebración de la pre Conferencia sobre Océanos en Costa Rica, Francia ofrece becas completas para estudios relacionados con el tema marino. La información en esta línea está disponible en htttps//pa.ambafrance.org/Programa-de-becas-y-apoyo-a-la.

De la embajada explicaron algunas condiciones de elegibilidad como: candidatos de nacionalidad francesa, incluidos los que tengan doble nacionalidad, no son elegibles; la beca no se puede acumular con otras becas otorgadas por ministerios franceses, la agencia Erasmus o la Agencia Universitaria de Francofonía y no hay límite de edad para aplicar.

Otros detalles pueden solicitarse al correo [email protected] o en las oficinas de la Alianza Francesa de Panamá (Casa Blanca, Calle 44, Bella Vista, Panamá).

Los resultados de la convocatoria serán revelados el próximo 4 de junio, a través de MonMaster.gouv.fr.