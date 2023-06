Academia de Hollywood invita a 398 nuevos miembros promoción 2023

La Academia de Hollywood invitó a 398 nuevos miembros de la organización para la promoción del 2023 incluye varios de los nominados de la última edición de los Oscar entre ellos, Ke Huy Quan , Austin Butler , Paul Mescal y los Daniels .

Un 40% de los invitados son mujeres, un 34% son racialmente diversos y un 52% son de países de fuera de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de la academia.En la lista de actores se destacan: Zar Amir-Ebrahimi – “Holy Spider”, “Bride Price vs. Democracy”, Sakura Ando – “Un hombre”, “Ladrones de tiendas”, Selma Blair – “Hellboy”, “Legalmente rubia”, Marsha Stephanie Blake – “Soy tu mujer”, “Luce”, Austin Butler – “Elvis”, “Érase una vez... en Hollywood”.Raúl Castillo – “Cha Cha Real Suave”, “La Inspección”, Chang Chen – “El alma”, “Tigre agachado, dragón escondido”, Ram Charan - “RRR”, “Magadheera”, Kerry Condon – “Las almas en pena de Inisherin”, “Oro”.Robert John Davi – “Licencia para matar”, “Los Goonies”, Dolly De Leon – “Triángulo de tristeza”, “Veredicto”, Martina Gedeck – “La vida de los demás”, “Sobre todo Martha”, entre otros.Colm Bairéad* – “La chica tranquila”, “Buscando las huellas: una mirada retrospectiva a Mise Éire”Algunos de los directores son: Abner Benaim – “Plaza Catedral”, “Rubén Blades no es mi nombre”, Edward Berger* – “Todo tranquilo en el frente occidental”, “Jack”, Antonio Campos* – “El diablo todo el tiempo”, “Simon Killer”, Anthony Chen – “Temporada húmeda”, “Ilo Ilo”, Lukas Dhont* – “Cerrar”, “Chica”.En la categoría música la lista la encabezan: Jean Michel Bernard – “Balada para un corazón traspasado”, “Un papel para dos”, Rafiq Bhatia – “Todo en todas partes, todo a la vez”, “Ciudades de papel”, Alain Boublil – “Killing Me Softly with His Songs”, “Les Misérables”, David Buckley – “Desquiciado”, “Desde París con amor”.David Byrne - “Todo en todas partes, todo a la vez”, “El último emperador”, Dominick George Certo – “The Mitchells vs. the Machines”, “Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”, Chandrabose - “RRR”, “Pushpa: The Rise - Parte 1”, Ian Chang - “Todo en todas partes, todo a la vez”, “Ciudades de papel”, Anne-Kathrin Elisabeth Dern - “La conspiración del diablo”, “Ayuda, encogí a mis amigos”.