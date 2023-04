En difusores o sobre la piel, los aceites esenciales crean ambientes de relajación que equilibran cuerpo y mente.

Sin embargo, la dermocosmiatra Ingrid Trigueros, de The New Body Balance, en Panamá, sugirió tomar en cuenta ciertos aspectos antes de su uso doméstico.

“Los hay de concentrado bastante fuerte, otros diluidos y unos para el cabello, pero algunos usuarios no pueden aplicarse esto en la cara porque se les pone en llamas. Por ejemplo, si tienes rosácea, no es recomendable. Recordemos que las pieles no son iguales”, dijo.

Si el cutis presenta acné, estas mezclas oleosas podrían provocar mayor sebosidad. “Los aceites libres de mineral pueden ser más amigables con la piel y frente al clima, porque se van a absorber”, comentó.

Aceites de coco, almendra y naranja pueden funcionar como hidratantes en otras partes del cuerpo, luego de efectuar la exfoliación.

Por su parte, la esteticista de Calm Chiriquí Marta Deago resaltó que la forma de almacenarlos también influirá en los resultados. “Deben estar protegidos en envases de cristal y sin calor. Los aceites esenciales, a diferencia de las esencias aromáticas, son muy frágiles y se neutralizan si no se conservan bien”.

Insistió en que, antes de aplicar cualquier producto, se debe conocer el tipo de piel con ayuda de un especialista. Esto evita efectos adversos.