$!Actos protocolares y solidaridad marcarán el 10 de noviembre

La conmemoración del Primer Grito de Independencia de España, el próximo 10 de noviembre, se realizará en La Villa de Los Santos con actos protocolares, luego de que se suspendieran los desfiles y las actividades festivas debido a las afectaciones por el sismo.

Raúl Montenegro, alcalde de Los Santos, informó que las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre con la Noche del Canto del Himno Santeño, en el parque Rufina Alfaro, seguida de una vigilia a partir de las 11:00 p.m.

El alcalde también extendió una invitación formal al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a sus ministros para que participen en la actividad y conozcan las afectaciones que enfrenta la comunidad.

Mientras tanto, las asociaciones cívicas de santeños residentes en el país también cambiarán sus tradicionales desfiles por acciones solidarias. Bajo el lema "Un solo corazón, una sola tierra: Gran Caravana de la Solidaridad Santeña", se unirán para llevar donaciones a los afectados.

Sheila Chen Ayala, presidenta de la Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz, explicó que se encuentran organizando una caravana para trasladar donaciones a las comunidades afectadas. La agrupación tiene previsto reunirse en el parque El Viadero entre las 4:00 y 5:00 a.m., para posteriormente distribuir los artículos recolectados.

Por su parte, Jorge Aquiles Domínguez, presidente de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, explicó que la agrupación decidió suspender su desfile, pero no se opone a que otras organizaciones realicen actividades durante la fecha.

El dirigente también destacó que la decisión responde a la situación que han observado en las comunidades afectadas.