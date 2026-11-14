Advierten sobre el impacto de la diabetes en la salud visual y la importancia de la detección temprana en Panamá

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas de la salud hicieron un llamado urgente a realizarse exámenes oftalmológicos periódicos para prevenir complicaciones graves como el edema macular diabético. En Panamá, la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA) registra una prevalencia de diabetes del 14.4 % en personas de 15 años en adelante, una condición que a nivel global provoca retinopatía en el 34.6 % de los pacientes y edema macular en el 7.48 %, afectando la visión central y la autonomía.

“Facilitar el acceso a tratamientos es una prioridad, pero la atención integral comienza mucho antes. Hacemos un llamado a priorizar las revisiones periódicas, sobre todo en adultos mayores y pacientes crónicos, donde la detección temprana evita complicaciones mayores”, enfatizó Sebastián Arellano, director médico de Roche para Caribe, Centroamérica y Venezuela. Para mitigar estos riesgos, que también inciden en el desempleo, la depresión y el aislamiento, entidades como los CDC sugieren una evaluación anual con dilatación pupilar, control de azúcar, presión y colesterol, además de evitar el tabaco y ejercitarse.

El abordaje de estas patologías ha avanzado en Panamá con la inversión de la Caja de Seguro Social en terapias de última generación y la atención especializada en centros como el complejo de Cidelas. Reconocer los cambios sutiles en la vista y mantener un seguimiento médico oportuno resultan fundamentales para preservar la calidad de vida e independencia de los pacientes.