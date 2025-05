“Ahora o Nunca”: el poderoso regreso de María José en su nuevo EP

Tras el éxito rotundo de temas como “Mi rey” mi santo”, “Estúpida romántica” y “Arrepentido”, María José estrena la segunda parte de su EP “Ahora o Nunca”, una nueva entrega que profundiza en el amor, el desamor y el empoderamiento femenino.

Con su inconfundible estilo y potencia vocal, la cantante presenta tres canciones inéditas que ya están disponibles en todas las plataformas digitales. Además, su presencia en vivo continúa generando expectativa: el próximo 17 de mayo se presentará por primera vez en el Festival Tecate Emblema.

Los nuevos temas son: “¿Qué nos pasó?”, “Haciéndome tanto mal” y “Si no es ahora no es nunca”, esta última convertida en la canción central del proyecto. Fiel a la filosofía de María José, esta pieza musical es un llamado a actuar sin miedo, a luchar por lo que uno ama y a no dejar que las oportunidades se escapen. Su energía y mensaje directo la posicionan como un himno para quienes apuestan por vivir intensamente.

“¿Qué nos pasó?” aborda con profundidad el momento en que una relación amorosa comienza a resquebrajarse, mientras que “Haciéndome tanto mal” sorprende con un tono más alegre y optimista, ofreciendo una visión positiva de los retos sentimentales. Ambas canciones complementan perfectamente el tono emocional y reflexivo del EP, mostrando las múltiples facetas del amor con la sensibilidad que caracteriza a la artista.

Este nuevo lanzamiento se suma a una carrera en ascenso que ha cosechado triunfos contundentes. María José ha logrado 20 conciertos Sold out en el Auditorio Nacional, así como uno más en el Palacio de los Deportes.

La gira Ahora o Nunca continuará su recorrido por México, Centroamérica y Estados Unidos durante el 2025, consolidando a María José como una de las intérpretes más queridas del pop en español. Su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y melodías envolventes mantiene vigente su lugar como referente musical de toda una generación.