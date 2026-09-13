Cultura

Aitana regresa con su ‘Cuarto azul’ a Madrid

Aitana regresa con su ‘Cuarto azul’ a Madrid
EuropaPress
13 de septiembre de 2026

Aitana ha regresado este viernes con su ‘Cuarto azul’ al Movistar Arena de Madrid que la ha recibido con un llamativo espectáculo de luces, con predominio de tonos azules y blancos, y un público entregado que ha ovacionado a la artista.

La cantante ha aparecido en el escenario puntual, a las 21.00 horas, tumbada en una cama desde la que ha interpretado ‘6 de febrero’. El Movistar Arena, abarrotado principalmente de un público juvenil, ha vibrado con la energía y el ritmo de la artista catalana.

Uno de los momentos de la noche ha llegado a los 10 minutos del comienzo del espectáculo, cuando Jay Wheeler ha irrumpido en el escenario para cantar junto a Aitana ‘Duele un montón despedirme de ti’.

“Soy muy fan tuyo. Me encanta la voz que tienes. Esta canción es de mis favoritas del disco” , ha asegurado la cantante sobre el artista puertoriqueño , que, por su parte, ha destacado que ama Madrid: “Nos vemos en diciembre”.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR