Albrook Mall se llenará de cultura, arte y música

El próximo 28 de septiembre, el Ministerio de Cultura llevará a cabo el tercer Festival Cultura Sorda, un evento que buscar visibilizar, valorar y promover la riqueza cultural y artística de la comunidad sorda en Panamá.

La cita será en la Plaza del Delfín de Albrook Mall, desde las 11:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., con una programación variada y gratuita para todo público.

Esta actividad contará con una vereda artesanal, donde los asistentes podrán adquirir productor elaborados por emprendedores locales; presentaciones artísticas en tarima, protagonizadas por talentos de la comunidad sorda; así como puestos informativos, talleres culturales y una exposición de artes plásticas.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, al abrir espacios que celebran la diversidad cultural y fomentan la participación de todos los ciudadanos.