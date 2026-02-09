Alcaldía de Panamá inicia el proceso de restauración de fachadas de edifcios en la Avenida Central

La Alcaldía de Panamá informó que ha dado inicio el proceso de adecuación de las fachadas de las edificaciones ubicadas a lo largo de la Avenida Central, específicamente en el tramo comprendido entre la Plaza 5 de Mayo y la Plaza de Santa Ana.

Como parte de estas intervenciones, se retiraron las planchas de aluminio que cubrían una edificación situada en la esquina de la calle H con la Avenida Central. Esta acción permitió descubrir una fachada original con balcones, ventanas y puertas que remiten a un estilo arquitectónico previo a la década de 1930.

“El remozamiento de edificios, fachadas y espacios públicos representa un paso estratégico para la revitalización del centro urbano al potenciar su valor patrimonial, mejorar la imagen de la ciudad y fortalecer su atractivo turístico. Asimismo, estas acciones inciden de manera directa en el bienestar de los residentes al propiciar entornos más ordenados, seguros y estéticamente agradables”, destacó la institución.

Estas medidas forman parte de los Lineamientos Arquitectónicos de la Avenida Central, aprobados mediante el Decreto Alcaldicio N.º 010-2025 del jueves 11 de septiembre de 2025.