Ale Zéguer le canta al desamor en su nuevo sencillo “El amor que te di”

La cantautora Ale Zéguer, recientemente nominada al Latin Grammy 2025, presentó el sencillo “El Amor Que Te Di”, una emotiva balada que se refugia intencionalmente en sonidos nostálgicos para reflejar el peso emocional de una relación que alguna vez fue intensa.

El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, marca el regreso de la artista a la escena musical tras haber recibido el mayor reconocimiento de la industria latina.

Con una pluma profunda y reflexiva que la ha caracterizado, Zéguer utiliza este sencillo para transportar a los oyentes a la madrugada precisa en la que una relación da un giro de 180 grados hacia su inevitable fin.

La canción se centra en el dolor de la claridad emocional que irrumpe a las “3:40 de la mañana”, describiendo la escena del quiebre: vasos regados, fotografías sin sentido y la dolorosa indiferencia de un corazón que, finalmente, se revela que nunca le perteneció.

Musicalmente, ‘El Amor Que Te Di’ es un tema pop que rinde tributo a la melancolía sonora de los años ochenta. La propia cantautora reveló que la inspiración provino de los sintetizadores y las drum machines de esa década.

“Es una canción emocional pero bailable, ideal para playlists de pop retro, desamor o synth vibes”, afirmó Zéguer. Esta elección estilística no solo enmarca la historia con una atmósfera vintage, sino que también la consolida como una de las compositoras más sensibles, profundas y honestas de su generación, capaz de fusionar la nostalgia lírica con una producción moderna.

Este lanzamiento llega en un momento cumbre para la artista, quien obtuvo sus primeras nominaciones al Latin Grammy 2025: compite por el premio a Mejor Álbum de Cantautor por su aclamado disco Relatos, además del prestigioso título de Cantautor del Año, gracias a sus composiciones para figuras como Carín León, Yuridia, Ángela Aguilar, Carlos Rivera y Camila.