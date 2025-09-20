Alejandra Azcárate regresará a Panamá con un monólogo que no perdona a nadie

La talentosa comediante colombiana Alejandra Azcárate estará de vuelta en Panamá para hacernos reír y reflexionar. Con su afilado monólogo 'Lo que se permite, se repite', Azcárate promete una noche llena de humor negro, sátira y verdades incómodas sobre la vida cotidiana.El show, parte de su gira latinoamericana, se presentará el domingo 26 de octubre en el Ateneo de Ciudad del Saber a partir de las 6:00 p.m.Después de su exitosa visita anterior, la comediante regresa para cautivar al público con su estilo único y mordaz. En esta ocasión, explorará temas como la libertad femenina, la autenticidad y la importancia de reírse de uno mismo. Con su humor, logrará conectar tanto con hombres como con mujeres, ofreciendo una perspectiva fresca y sin filtros.Las entradas ya están a la venta en el sitio web <i><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://www.lacomedialocal.com." target="_blank">www.lacomedialocal.com.</a> </b></i>