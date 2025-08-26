Alfredo Martiz presenta su exposición sobre la pérdida y el recuerdo

M.Salomón | El arquitecto y fotógrafo panameño Alfredo Martiz presenta su más reciente exposición “Amnesia”, una serie de imágenes en papel que invitan al espectador a reflexionar sobre la ausencia y la memoria, desde la pérdida parcial o total de recuerdos.

La muestra se encuentra hasta el 13 de septiembre en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado.

En palabras del propio Martiz, su obra reflexiona sobre “la pérdida de la memoria, siendo una serie que inicié a trabajar cuando mi abuelo, por parte de papá, fallece por Alzheimer y me hace pensar en cómo una persona que estaba bien durante mucho tiempo comienza a perder el conocimiento y no reconoce a sus familiares”.

Para el artista, la memoria es un tema central en su trabajo, un hilo conductor que ha desarrollado a lo largo de casi 19 años de trayectoria.