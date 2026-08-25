Altas temperaturas ponen en riesgo a colorida mariposa tropical, según estudio

La mariposa Morpho, famosa por sus alas azul metálico que inspiraron un emoji, está en riesgo debido a las altas temperaturas que afectan el brillo intenso con el que elude a sus depredadores, señaló una investigación difundida el martes.

Durante la fase en que la oruga se transforma en mariposa, el calor puede alterar el resplandor de las alas, indicó el estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés).

Estas mariposas tienen principalmente alas azules, aunque también las hay de tonos marrones y anaranjados.

Cuando las mariposas “fueron expuestas a temperaturas altas que simulaban las predichas bajo un futuro escenario de cambio climático, emergieron con alas de color alterado y más apagadas”, explicó a la AFP la bióloga estadounidense y principal autora de la investigación, Juliette Rubin.

Ese brillo, advierten los científicos, es un arma de defensa que tiene esta especie para confundir a sus enemigos naturales. Por ello, con colores más opacos, podrían ser más susceptibles a la depredación de aves y otras mariposas.

“Esto podría tener importantes implicaciones para su biología”, afirmó Rubin sobre esta especie que habita bosques y selvas tropicales de México, Centroamérica, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.

El cambio incluso puede hacer que estos animales, que miden hasta 20 centímetros, resulten menos atractivos para posibles parejas, agregó el informe.

“También observamos que las Morpho que se desarrollaron bajo estas condiciones cálidas murieron con mayor frecuencia” en la etapa de crecimiento, indicó Rubin.

Esta investigadora aseguró que para el estudio se expusieron crisálidas de mariposas a temperaturas de 35ºC durante el día y 28ºC por la noche, simulando un escenario futuro de cambio climático en el lugar donde habitan.

Luego se las comparó con otro grupo que fue analizado bajo 28ºC, tanto de día como de noche, la temperatura promedio que hay actualmente en los trópicos.

“Descubrimos que los cambios de color inducidos por altas temperaturas (...) serían detectables por los depredadores aviares”, sostuvo Rubin.

Sin embargo, agregó que se necesitan más estudios para determinar con exactitud el grado de amenaza que supondrían las aves para las mariposas por su cambio de color.