Amor que supera los 100 años

La historia del matrimonio entre José de Los Reyes Morales, de 101 años y su esposa Paula María de Morales, quien este sábado 18 de enero cumplirá 100 años, es una muestra de que el amor nos puede acompañar toda la vida.

Corría el año de 1942 cuando Don José visitaba el río San Pablo en Soná, provincia de Veraguas y allí conoció a quien sería su compañera de vida.

“Yo tenía 20 años y ella 19, cumplidos. Su casa estaba en un alto y cuando yo la conocí, en seguida pensé: esta chiquilla está bien bonita, chuleta la quisiera para siempre. Entonces le dije que estaba bonita, que me gustaba su forma de ser, su sonrisa. Hicimos una buena amistad, en poco tiempo ya nos juntamos maritalmente, en 1942, y no fuimos a vivir juntos a la capital (ciudad de Panamá)”, recuerda el hombre, que participó en los estudios de construcción de la carrera Panamericana.

Durante dos años disfrutaron de bailes en San Francisco y paseos por el Casco Antiguo, hasta que en 1944 nació el primero de 10 hijos (ocho mujeres y dos varones) y fue momento de casarse y sentar cabeza; desde entonces, no se han separado ni un instante.

“Para encontrar un amor para toda la vida lo primero es que sean compatibles en carácter. Buscar la manera de sobrellevar, evitar las discusiones; siempre analizar las cosas antes de levantar la voz o decir alguna palabra mala a su pareja, porque sería penoso después decirle a su pareja una palabra fea y después besarla, eso no es conveniente. En una relación no hay quien manda, se deben hacer las cosas en conjunto, si me agrada o no te agrada, desistir de la idea. Así ella no se disgusta ni yo tampoco”, explica, quien trabajó 12 años en Estados Unidos como camionero y encargado de cocina.

Don José afirma que el secreto de su longevidad ha sido el amor de su pareja. “Mi esposa nunca ha estado lejos de mí ni yo lejos de ella”.