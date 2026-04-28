Andrés Cepeda presenta Bogotá La Gira 2026 en Estados Unidos

El cantautor colombiano Andrés Cepeda anuncia su esperado regreso a los escenarios internacionales con Bogotá La Gira, una serie de conciertos que se llevará a cabo del 10 al 31 de mayo de 2026 en distintas ciudades de Estados Unidos, presentando en vivo su más reciente álbum Bogotá junto a los grandes éxitos que han definido su carrera.

La gira comenzará el 10 de mayo en Chicago y recorrerá importantes escenarios en ciudades como Boston, Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Tampa, Orlando y Miami, donde se presentará el 22 de mayo en el James L. Knight Center, antes de continuar hacia la costa oeste y cerrar el 31 de mayo en Denver.

Con Bogotá La Gira, Cepeda propone un espectáculo íntimo y profundamente emocional, inspirado en su ciudad natal y en las historias que han marcado su vida artística. El álbum Bogotá, eje conceptual de la gira, es un homenaje a sus raíces y a la ciudad que lo vio nacer, combinando nuevas composiciones con la sensibilidad romántica que ha caracterizado su trayectoria. Este trabajo le valió el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Pop Tradicional, además de recibir nominaciones al Grammy 2026 en la categoría Best Latin Pop Album y al Latin Grammy 2025 en categorías como Canción del Año y Mejor Canción Pop por el tema “Bogotá”.

“Quiero compartir con ustedes la experiencia de mi vida en mi ciudad y el homenaje que le hago al lugar donde nací y crecí”, ha expresado Cepeda sobre este proyecto, que ya ha tenido una destacada acogida en Colombia y Canadá en 2025 y continúa expandiéndose a nivel internacional este año.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Andrés Cepeda se ha consolidado como uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, reconocido por su capacidad de narrar emociones con honestidad y elegancia, y por una conexión genuina con su público en cada presentación.