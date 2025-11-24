Angelina Victoria lanza “Se Vale Llorar”, un álbum que fusiona pop y regional mexicano

La cantante Angelina Victoria lanza su álbum debut, Se Vale Llorar, un proyecto que llega tras uno de los años más importantes y decisivos de su carrera.

El álbum, desarrollado a lo largo de 12 meses de crecimiento artístico y trabajo colaborativo con productores y músicos, presenta una propuesta honesta e íntima que se caracteriza por fusionar el pop con influencias claras del regional contemporáneo.

El disco aborda temas universales como el amor, la despedida, la esperanza y la sanación, y está compuesto por 18 canciones que incluyen importantes colaboraciones con artistas como El Plan, Secretto, Impostores de Nuevo León, Viejones de Linares, Oscar Calderón, Doménica y Benji Cordero. Varios sencillos del álbum ya han generado una respuesta sólida del público, entre ellos “Lo que duró”, “Ilesa”, “Por mí no queda”, “Ya me la sé”, “Las morras” y “Regresar el tiempo”.

Con Se Vale Llorar, Angelina Victoria consolida un año decisivo, marcado por el crecimiento y la representación, que la posiciona como una voz fuerte dentro de la nueva generación de artistas latinas.