Annasofia se suma al cartel de artistas en la “Noche de Estrellas” de los Latin Grammy 2025

La artista y productora colombiana Annasofia, recientemente nominada al Latin Grammy en la categoría “Mejor Nuevo Artista”, participará en el musical “Noche de Estrellas”, como parte de la 26.ª entrega anual del Latin Grammy.

El evento se llevará a cabo y será transmitido en vivo el jueves 13 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro).

Con esta presentación, Annasofía se prepara para mistrar la esencia de su propuesta artística, caracterizada por su autenticidad y su enfoque innovador dentro de la industria musical.

Asimismo, su nominación a “Mejor Nuevo Artista” y participación en “Noche De Estrellas” llega como reconocimiento al impacto y originalidad que la han posicionado como una de las voces más prometedoras de la nueva generación.

La nominación llega tras el lanzamiento de su primer EP, ‘Primer Intento’, un proyecto que marca un antes y un después en su carrera. ‘Primer Intento’ representa la valentía de comenzar desde cero, con honestidad y sin miedo a mostrarse tal como es.

‘Primer Intento’ no solo simboliza el inicio de un camino artístico, sino también la apertura de un universo sonoro que Annasofía está construyendo junto a quienes se identifican con su música. A través de este trabajo, invita a su audiencia a acompañarla en un viaje donde cada paso tiene tanto valor como el destino final.

Originaria de Tuluá, Colombia, Annasofia es una multi-instrumentista, cantautora y productora cuya música fusiona el alma de los sonidos latinos tradicionales con toques contemporáneos.

Actualmente forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy, dirigida por el productor ganador de varios GRAMMY Julio Reyes Copello, diseñada para apoyar y desarrollar la próxima generación de innovadores de la música latina.