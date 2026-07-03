Arepa S.O.S. reunirá a ocho chefs por una causa solidaria para Venezuela

La gastronomía se convertirá en un puente de solidaridad este sábado 4 de julio con la realización de “Arepa S.O.S.: Una arepa por Venezuela”, una iniciativa que reunirá a ocho reconocidos chefs en Panamá para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

La jornada se desarrollará en La Arepería Panamá (Vía España, calle 62-A, diagonal a los bomberos – Antiguo Novillo), sede del evento, desde las 12:00 m. hasta las 12:00 p.m. Durante ese tiempo, los asistentes podrán degustar arepas creadas exclusivamente para la ocasión, cada una inspirada en el estilo culinario y la identidad gastronómica de los restaurantes participantes.

El chef Armando Bramwell explicó que cada cocinero elaborará un relleno diferente, relacionado con la propuesta de su restaurante, con el objetivo de ofrecer una experiencia variada a los comensales mientras colaboran con una causa benéfica.

“Todos vamos a montar una arepa distinta, que represente la esencia de cada restaurante. Todo el beneficio que se recaude será donado a World Central Kitchen, organización que ya se encuentra en Venezuela brindando alimentos a las comunidades afectadas”, comentó.

La venta de las arepas se realizará únicamente en La Arepería Panamá, donde las personas podrán consumirlas en el lugar o pedirlas para llevar.

Entre los participantes estará el chef venezolano Kamel Abi Hassan, propietario de Umi The Bar, restaurante incluido entre los 100 mejores de Latinoamérica, según el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Su propuesta será “La Guaireña”, una arepa inspirada en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, preparada con pescado guisado, sofrito, curry y tajadas de plátano maduro caramelizadas.

También participará el chef israelí Avi Barak, quien presentará la arepa “Souvlaki”, con pollo y carne sazonados con especias mediterráneas, ensalada de pepino y salsa tzatziki.

Desde Perú llegará la inspiración del chef Javier Chávez, chef ejecutivo del Bristol Panamá y representante del restaurante Salsipuedes, quien elaborará una arepa inspirada en el tradicional pan con chicharrón peruano, acompañada de salsa criolla y mayonesa de ajo con rocoto.

Por su parte, el chef venezolano Leonardo Gañango presentará “Di Sarli Sam”, una propuesta que fusiona sabores asiáticos y venezolanos con pernil de cerdo confitado, alioli de kimchi, papaya, queso artesanal frito y encurtidos de la casa.

Además, estarán Roberto Riva Stizzoli de Casa Stizzoli, Armando Bramwell y Diana Rodríguez de La Tapa del Coco y Andrea Pinzón creadora del proyecto de cocina vegetal Baran Blü.

Cada arepa adquirida contribuirá a que World Central Kitchen continúe preparando y distribuyendo comidas a miles de personas afectadas por la emergencia en Venezuela.