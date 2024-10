Argentina Mimi Rose estrena “Gracias X Eso” junto a Noel Schajris,

La cantante argentina Mimi Rose lanza su nuevo sencillo “Gracias X Eso” junto a Noel Schajris, reconocido por su extensa carrera como solista y como mitad del dúo Sin Bandera.“Gracias X Eso” es un tema compuesto por Mimi Rose junto a Salomé Camargo, Orlando Guanche y Pedro Capó.

Inicialmente pensada para redes sociales por Mimi y Salomé, la canción tomó forma tiempo después de la mano del reconocido artista puertorriqueño.

Con un estilo R&B y soul en español, es una canción bien minimalista pero llena de armonía, la cual finalmente cobró vida cuando la dulce voz de Mimi se unió a la del experimentado Noel Schajris, creando una sinergia electrizante.

Apoyada por el equipo de Dynamo Productions, “Gracias X Eso” contó con la producción, teclados y magníficos arreglos vocales de Noel, Camilla Charlesworth en bajo, coros de Francisco Ruiz, Princess Fortier y Alana Linsey, ingeniería de Jorge Cajías, mezcla de Daniel “Vago” Galindo y mastering de Jett Galindo.

“Para ser sincera, me demoré mucho en editar el video que habíamos hecho con Salo, y nunca lo subimos, pero el pre coro se me quedó grabado en la cabeza, y me gustaba mucho la melodía y la sensación de empoderamiento que traía.” cuenta Mimi. Agregó que “un día, meses después, la empecé a cantar en lo de Pedro Capó y lo que pasó ahí mismo fue mágico. Le dimos otra estructura haciendo varios cambios, pero conservamos toda su esencia”.

”Cuando Mimi me mostró esta canción me di cuenta inmediatamente que era una gran oportunidad para hacer una obra con mucho sentimiento y pocos elementos. Más allá de las voces, contamos con teclado y bajo. Me recordó a la música de Daniel Caesar y de HER, ese R&B íntimo, minimalista y super emotivo.

A Mimi le encantó la idea y fue un placer poder dirigirla y generar algo del estilo con su impronta. Me siento orgulloso de poder apoyarla y de abrirle las puertas de Dynamo a su proyecto”, sostuvo Noel.”Gracias X Eso” es el cuarto sencillo de “Del Amor Nadie Sale Ileso”, nuevo álbum de Mimi, que surge de una experiencia personal. “La verdad fue un álbum muy auténtico y terapéutico y componerlo fue un proceso demasiado hermoso.

Me ha dejado experiencias que jamás olvidaré y momentos demasiado lindos. El poder colaborar con otros artistas del nivel de Noel o Pedro, no tiene precio”, dijo la artists.El álbum “está programado para salir el año que viene, a pesar de ya estar listo. Se vienen muchas colaboraciones con artistas que respeto y admiro, y también creo que este será un antes y un después en mi carrera”.