Armera de la película "Rust", condenada a 18 meses de prisión por disparo mortal

La armera de la película de vaqueros "Rust", producida por Alec Baldwin y en cuyo rodaje murió de un disparo la directora de fotografía, fue condenada el lunes a 18 meses de prisión por la justicia estadounidense.

Hannah Gutierrez-Reed había cargado el revólver con el que Baldwin estaba ensayando en octubre de 2021 cuando el rodaje se convirtió en tragedia en un rancho de Nuevo México (suroeste): una bala real mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

"Usted era la armera, la que se interponía entre un arma segura y un arma que podía matar a alguien. Solo usted convirtió un arma segura en un arma letal", dijo la jueza Mary Marlowe Sommer.

"De no ser por usted, la señorita Hutchins estaría viva. Un marido tendría a su esposa y un niño pequeño tendría a su madre".

En el juicio, que se prolongó por diez días, se supo cómo a pesar de ser la persona responsable de las armas de fuego en el set, Gutierrez incumplió repetidamente las reglas básicas de seguridad, dejando las armas sin supervisión y permitiendo que los actores, incluido Baldwin, las empuñaran.

También se determinó que Gutierrez, de 26 años, fue responsable de que hubiese seis cartuchos cargados -lo que se considera una línea roja en la industria cinematográfica- y que había cargado uno de ellos en el arma Colt .45 que Baldwin estaba utilizando.

El arma se disparó cuando el actor preparaba una escena en el interior de una iglesia de madera, matando a Hutchins e hiriendo a Souza.

"Halyna Hutchins murió debido a una cascada de violaciones de seguridad que comenzó cuando la señorita Gutierrez introdujo munición real en el set de la película, cargó una en una pistola de utilería y les dijo a los miembros del equipo que era una pistola fría", señaló la fiscal Kari Morrissey en la vista de sentencia en Santa Fe.

"Esa conducta, irresponsable y sin remordimiento, merece una sentencia de 18 meses".

- Tragedia terrible -

Morrissey le dijo a la jueza que, desde su condena, Gutierrez había hecho alrededor de 200 llamadas desde la cárcel, en las que se quejaba de que estaba siendo injustamente victimizada.

"En lugar de aceptar la responsabilidad, ha optado por culpar a los testigos que declararon en su contra, a mí, a usted, a los miembros del jurado, al médico del set y a los paramédicos que intentaron salvar la vida de la señorita Hutchins", declaró Morrissey. "Sus llamadas... nos dicen quién es realmente la señorita Gutierrez".

La armera de "Rust" sollozó mientras suplicaba al tribunal libertad condicional, en lugar de prisión, pero insistió en que ella no tenía toda la culpa.

"Su Señoría, cuando me hice cargo de 'Rust', era joven e ingenua. Pero me tomé mi trabajo tan en serio como supe hacerlo, a pesar de no disponer del tiempo, los recursos y el personal adecuados".

"El jurado me ha encontrado en parte culpable de esta terrible tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humana", afirmó.

Baldwin, que también era productor de la película, enfrentará su propio juicio por homicidio involuntario en julio. Él niega la acusación.

Si es declarado culpable, el actor también puede ser sentenciado a una pena de 18 meses de prisión.

Dave Halls, coordinador de seguridad y ayudante de dirección de la película, quien entregó a Baldwin el arma cargada, llegó a un acuerdo con la fiscalía el año pasado y fue condenado a seis meses de libertad condicional.

La tragedia conmocionó a Hollywood y provocó llamados para que se prohibiera totalmente el uso de armas en los rodajes.

Sin embargo, los expertos de la industria insistieron en que ya hay normas para evitar este tipo de incidentes y que quienes trabajaban en "Rust" no las habían respetado.

La tragedia paralizó el rodaje de "Rust", que se completó el año pasado en Montana.

El viudo de la directora de fotografía, Matthew Hutchins, que llegó a un acuerdo con los productores de la película por homicidio culposo, se desempeñó como productor ejecutivo.

"Rust" todavía no tiene fecha de estreno.