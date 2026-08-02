Artesanas brillan en el Concurso de Pollera 2026

El Ministerio de Cultura reconoció el talento y la dedicación de artesanas panameñas durante el Concurso de Pollera en homenaje a Marina García Cedeño, realizado en el marco de la XLVI Feria Nacional de Artesanías.

El certamen destacó el dominio de las técnicas tradicionales de confección de la pollera panameña en sus categorías Zurcida, Sombreada y Marcada, donde participantes de distintas regiones del país mostraron la calidad de sus creaciones.

En la categoría Pollera Zurcida, el primer lugar fue para Arelis Vargas, seguida por Glenis María Broce Castro, quien obtuvo el segundo puesto, y Guadalupe Cañizales de Camaño, que ocupó el tercer lugar.

Mientras que en Pollera Sombreada, Lilianely Díaz se alzó con el primer lugar; Giselle Carolina Villarreal obtuvo el segundo puesto y Ana Esther Felipe Lezcano el tercero.

En la categoría Pollera Marcada, Pamela Nicole Rodríguez consiguió el primer lugar, seguida por Sheila María Aguilar y Yaitza Camaño Campos, quienes fueron reconocidas por su trabajo y manejo de esta técnica tradicional.

Durante la ceremonia, Gustavo Salazar entregó a Arelis Vargas la Medalla Marina García Cedeño, una distinción que resalta la excelencia en la confección y el aporte a la preservación de los saberes artesanales vinculados a la pollera panameña.

El concurso forma parte de las actividades de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, organizada por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de promover y salvaguardar una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del país.