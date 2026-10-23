$!Artesanos, economía circular

La recuperación del sector artesanal panameño requiere más que reconstruir los talleres afectados por el sismo: también es necesario reactivar las ventas, abrir nuevos espacios de comercialización y fortalecer una actividad que sostiene a numerosas familias, así lo destacó Yulissa Carrillo, presidenta del Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá (Sinap).

Alex Santiago Tuñón, dedicado a la elaboración de sombreros pintadeños, explicó que la eventual realización de algunas actividades podría representar una oportunidad para recuperar parte de la demanda, especialmente de los modelos más económicos, que suelen utilizarse en los desfiles.

Carlos Rodríguez, de Artesanías Guararé, describe que ante la caída de la demanda se suma el costo de los materiales necesarios para fabricar y terminar sus productos.

“La producción artesanal también sostiene una red de pequeños proveedores y trabajadores. Cuando las ventas se detienen, las consecuencias pueden extenderse a quienes suministran materiales y elaboran componentes para otros productores”, subrayó Rodríguez en entrevista para Metro Libre.