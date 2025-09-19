ML | El próximo 4 y 5 de octubre, el Hotel Marriot en Albrook Mall será sede de ‘Timeless Beauty’, un evento que combina salud, belleza y bienestar en un solo lugar. La feria reunirá a las principales marcas de cuidado de la piel, cosmética, nutrición, estética y perfumería, ofreciendo a las asistentes una asesoría personalizada y experiencias prácticas para transformar por completo su rutina de autocuidado.

Durante dos días, el 4 de octubre de 1:00 p.m. 7:00 p.m. y el 5 de octubre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., los visitantes podrán aprender sobre protección solar, suplementos adecuados para su estilo de vida, cuidado interno y externo, prevención de pérdida muscular en adultos mayores y el impacto del perfume en la presencia personal.

“Timeless Beauty nace con la misión de educar, inspirar y transformar el concepto de cuidado personal, mostrando que salud, belleza y bienestar forman un todo integral”, señaló Cristina Rodríguez, de CMR Evento, organizadores.

La feria contará con productos y servicios distribuidos en nueve categorías, promoviendo un equilibrio entre bienestar físico, salud preventiva e imagen personal.