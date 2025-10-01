Z.Emanuel | El cantante argentino Fede Dorcaz, apodado “El Príncipe”, visitó Panamá para participar de los Premios Juventud y promocionar su nuevo sencillo, “Si tú la vieras”. Cuenta que este tema fusiona las raíces de la cumbia argentina con un sonido fresco y bailable que busca conquistar al público en México y el resto de Latinoamérica. Dorcaz, conocido por su versatilidad, asegura que la canción es pura inspiración de sus raíces y le permite mostrar un lado más rítmico.