<span class="mln_uppercase_mln">Z.Emanuel |</span> El cantante argentino Fede Dorcaz, apodado 'El Príncipe', visitó Panamá para participar de los Premios Juventud y promocionar su nuevo sencillo, 'Si tú la vieras'. Cuenta que este tema fusiona las raíces de la cumbia argentina con un sonido fresco y bailable que busca conquistar al público en México y el resto de Latinoamérica. Dorcaz, conocido por su versatilidad, asegura que la canción es pura inspiración de sus raíces y le permite mostrar un lado más rítmico.