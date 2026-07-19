Artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandona La Habana y se exilia en EEUU

Luis Manuel Otero Alcántara, figura de la nueva disidencia cubana, abandonó La Habana el sábado y se exilió en Estados Unidos, tras cumplir una condena de cinco años de prisión en la isla comunista.

Otero Alcántara, de 38 años, es una de las figuras más visibles de la disidencia cubana.

"Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla", dice un comunicado difundido en su página de Facebook administrada por su entorno.

El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos, "una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento", agrega la nota.

Según un video compartido a la AFP por la activista Anamely Ramos, el artista aterrizó el sábado en Miami, donde reside una importante comunidad cubana.

"Al llegar a Miami, su primer deseo es visitar la Ermita de la Caridad y dejar una ofrenda de acción de gracias", señala el comunicado.

En otra publicación, una foto muestra al artista plástico sentado en la cabina de un avión, vestido con un saco gris claro y un gorro.

Otero alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía mayores libertades de expresión en Cuba.

El artista plástico fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, por una performance anterior.

Uno de sus allegados, el rapero Maykel "Osorbo" Castillo, condenado en la misma audiencia a nueve años de prisión, sigue detenido.

Amnistía Internacional los considera a ambos "presos de conciencia", mientras que el gobierno cubano los acusa de actuar al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

En 2024, el artista plástico recibió el Premio noruego Rafto de derechos humanos.

El 7 de julio, dos días antes de la finalización oficial de su condena, Otero fue trasladado de la cárcel a un local de la Seguridad del Estado, donde permaneció una decena de días.

- Voces críticas -

Esta liberación se produce en un momento de fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Durante un debate a inicios de julio ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses, solicitado por Cuba, el embajador estadounidense Mike Waltz exhibió el retrato del disidente para denunciar la falta de libertad de expresión en la isla.

La salida del artista confirma también la estrategia del gobierno cubano de deshacerse de las voces más críticas mediante el exilio, mientras que entre 800 y un millar de presos políticos siguen encarcelados en el país, según un recuento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Entre ellos figuran cerca de 300 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a la calle en toda la isla para reclamar más libertades y mejores condiciones de vida.

En octubre, otra figura disidente, José Daniel Ferrer, de 55 años, que cumplía una condena de prisión en el este de Cuba, se exilió en Estados Unidos. Dijo haber aceptado marcharse al exilio ante las presiones ejercidas por las autoridades cubanas.

Estas salidas debilitan aún más a la disidencia cubana, minada por la represión y hasta ahora incapaz de sacar partido del descontento social frente a la gravísima crisis económica y social que sacude la isla de 9,6 millones de habitantes.

Además de un embargo estadounidense, el país está sometido a un bloqueo petrolero que desorganiza sus actividades económicas, energéticas y sociales. Una batería de sanciones contra empresas también ha secado las entradas de divisas.