Atlapa acogerá la edición más grande de la Feria Nacional de Artesanías con 677 creadores

El Ministerio de Cultura presentó oficialmente la XLVI Feria Nacional de Artesanías, que se desarrollará del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, el evento se consolidará como la vitrina cultural más importante de Panamá.

Durante la conferencia de prensa en la Ciudad de las Artes, la ministra María Eugenia Herrera anunció que esta edición será la más grande en sus 46 años de historia. Por primera vez, participarán 677 artesanos de provincias y comarcas, ocupando la totalidad de Atlapa.

“La Feria Nacional de Artesanías enaltece nuestra identidad cultural y dinamiza la economía de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”, expresó la titular de Cultura, resaltando que esta actividad representa el sustento de cientos de familias panameñas.

Por su parte, el director nacional de Artesanías, Algis Díaz, presentó los detalles técnicos y compartió un emotivo mensaje personal. El funcionario recordó ante los medios que es hijo de una artesana, una experiencia que marcó su vida y su compromiso con el sector.

Díaz destacó como principal innovación el lanzamiento de la primera página web oficial del evento. A través de este portal, el público podrá recorrer los pabellones con un mapa interactivo, ver transmisiones en vivo y ubicar directamente a cada artesano participante.

Asimismo, se informó que se habilitará el área de “Experiencias Artesanales” para demostraciones en vivo. Además, se digitalizaron los procesos de inscripción y los concursos de indumentaria folclórica para hacer los procedimientos más transparentes y eficientes.

La programación artística estará a cargo de la Dirección Nacional de Folklore, liderada por José Alberto Sosa. Durante los cinco días, se presentarán más de 40 agrupaciones diarias y un total de 5,000 bailarines en la Isla de Atlapa y el Teatro La Huaca.

La maestra artesana, Gloria Lina Hernández, instó a preservar los conocimientos tradicionales y relató su experiencia representando al país en Turquía y Barbados. Hernández resaltó que la artesanía panameña constituye un valioso patrimonio reconocido internacionalmente.

En el recinto los asistentes encontrarán molas, sombreros pinta’os, chaquiras, cutarras, gastronomía y los tradicionales certámenes. Entre ellos destacan el Concurso de Camisilla, de Polleras con Labores, de Artesanía Destacada y la elección de la Reina Artesanal.

Las puertas abrirán de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. con un costo de entrada general de B/.3.00, mientras que jubilados y estudiantes pagarán B/.1.50 y los menores de 12 años entrarán gratis, invitando a nacionales y extranjeros a sumarse a esta gran celebración de la identidad.