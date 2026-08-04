Austria registra un récord absoluto de temperatura con 40,8°C

Austria ha batido su récord absoluto de calor con 40,8°C medidos en la estación de Viena-Stammersdorf, anunció el martes el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

Esta cifra supera el anterior récord nacional de 40,5 °C registrado el 8 de agosto de 2013 en la estación de Bad Deutsch-Altenburg, en el este del país.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.