Avanza la restauración de casas de quincha en El Pausílipo, Las Tablas

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, informó que avanza en la supervisión de los trabajos de restauración de las cuatro casas de quincha que forman parte del conjunto histórico El Pausílipo, en la Casa Museo de Las Tablas Abajo.

De acuerdo con la entidad, las estructuras, que presentaban un avanzado deterioro, están siendo rehabilitadas mediante una intervención que combina técnicas constructivas tradicionales con herramientas contemporáneas, con el objetivo de adaptarlas a nuevos usos culturales y comunitarios.

El proyecto es desarrollado por la Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Azuero y maestros constructores, carpinteros y artesanos locales. Incluso, participan hasta tres generaciones de una misma familia en las labores.

Como parte del proceso, se realizó la primera Junta de Embarra en las dos primeras edificaciones, una etapa clave dentro de la restauración. Previamente, se seleccionó la tierra para el barro, se realizó el corte tradicional de madera durante el cuarto menguante y se prepararon bejucos, paja y otros insumos utilizados en el armado de las estructuras.

Una vez finalizados los trabajos, el complejo contará con un salón diplomático, una cafetería, una tienda artesanal y un centro de información cultural.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que uno de los principales retos es preservar estas técnicas ante la escasez de materiales naturales y la necesidad de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones.

“Gran parte de estos saberes permanece en manos de personas de avanzada edad”, indicó la ministra, al destacar la importancia de documentar y fortalecer estas prácticas.

En ese sentido, el Gobierno reiteró que mantendrá programas de documentación, investigación y capacitación, además del fortalecimiento del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, con trabajo directo junto a las comunidades para preservar estas tradiciones en el país.