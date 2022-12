Avatar: The way of water publica listado de su banda sonora original

Hollywood Records anunció el lanzamiento de la banda sonora original de la película Avatar: The Way of Water, la cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Se detalló que contó con la música del compositor ganador del premio Grammy, Simon Franglen. Además, se dio a conocer que la banda la componen 22 pistas, entre las cuales se incluye la canción original “Nothing is Lost (You Give Me Strength) “, escrita e interpretada por The Weeknd , y producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen.

Avatar: The Way of Water (Original Score) se estrenará mañana martes 20 de diciembre e incluirá 11 pistas de partitura adicionales de la película que no están disponibles en la banda sonora original de la película.

Franglen, quien trabajó con el compositor James Horner en la película original “Avatar”, continuó donde Horner lo dejó luego de su muerte en 2015, y pasó gran parte de los últimos tres años componiendo la partitura de tres horas para “Avatar: The Way of Water”, viajando a Nueva Zelanda para colaborar con James Cameron.

El ganador del Grammy también fue responsable de la producción y composición adicional de la música a lo largo de “Pandora–The World of Avatar”, que se estrenó en Walt Disney World en Florida en mayo de 2017 y está trabajando en la próxima secuela de “Avatar” que se lanzará en 2024.

Títulos de las composiciones:

-Nothing is Lost (You Give Me Strength)

-Interpretada por The Weeknd

-Into The Water -Happiness Is Simple

-A New Star

-Converging Paths

-Rescue and Loss

-Family is Our Fortress -Hometree

-The Way of Water

-Payakan

-Mighty Eywa

-Friends

-Cove of The Ancestors

-The Tulkun Return -The Hunt

-Na’vi Attack

-Eclipse

-Bad Parents

-Knife Fight

-From Darkness to Light

-The Spirit Tree

-The Songcord

– Interpretada por Zoë Saldana