Avitov presenta una mirada humana a la migración

El destacado escritor, documentalista e investigador israelí Yaron Avitov se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Panamá para presentar su más reciente obra en español, “La Victoria de Patricia”.

Fiel a su costumbre de redactar a mano y con papel en blanco porque lo hace sentir “como el primer Adán con la naturaleza”, el prolífico autor regresa al país con una novela estructurada como un diario dentro de otro diario, en donde aborda las complejidades de la migración latinoamericana en la Tierra Santa, Israel.

La presentación oficial de la obra se llevará a cabo el viernes 28 de agosto a las 2:10 p.m., con la participación de la periodista Adis Urieta.

La trama se centra en el periplo de Patricia, una joven ecuatoriana católica que trabaja como cuidadora de Victoria, una anciana judía de carácter firme en Israel. A través de malentendidos cotidianos, barreras idiomáticas y diferencias en la preparación de la comida, la obra refleja cómo las barreras iniciales se diluyen gradualmente mediante el afecto y la convivencia.

“El tema de la migración está en la mesa en todo el mundo. Me pareció mucho más interesante escribir sobre una migrante que va a un país con una cultura y una religión ajenas, porque ese choque genera situaciones mil veces más interesantes”, explicó Avitov durante la entrevista.

Además del fenómeno migratorio, el libro explora la soledad del adulto mayor y el valor del diálogo intercultural como puente entre naciones. Con diez premios literarios en su haber, el autor sostiene que los seres humanos deben buscar similitudes cotidianas en lugar de diferencias. “Cuando dos personas no dominan el mismo idioma, la clave está en dialogar; la anciana y la cuidadora entienden que están obligadas a comunicarse y, al final, las discrepancias se achican con el tiempo hasta considerarse madre e hija”, destacó.

Tras su participación en la FIL Panamá, Avitov espera que la obra permanezca en el mercado local y continúe generando empatía entre los lectores panameños.

El autor, que ha publicado 12 títulos en español y 18 en hebreo, estará también disponible en el estand de la Embajada de Israel para compartir otras de sus obras, como “Jerusalén celestial, Jerusalén terrenal”, “Andina Tours” o el poemario “La mujer que más amé”.