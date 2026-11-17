ML | El cantautor argentino Axel será el artista internacional invitado de la 2.ª edición de “La Gran Gala 2026”, ceremonia organizada por el Ministerio de Cultura para celebrar lo mejor de las artes en Panamá. La cita tendrá lugar este 18 de noviembre en el Teatro Multifuncional Áurea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes, iniciando con una alfombra roja a las 6:30 p.m. y dando paso a la premiación a las 7:00 p.m.

Durante la velada se reconocerá a los ganadores de los máximos galardones nacionales: Ricardo Miró (literatura), Roberto Lewis (artes visuales) y Roque Cordero (composición musical). “La Gran Gala es la noche de nuestros creadores. Reconocer a quienes escriben, pintan, fotografían y componen es reconocer lo que somos como país”, destacó la institución sobre este evento.

Con más de 25 años de carrera, cinco Premios Carlos Gardel, incluido el Gardel de Oro, y éxitos como “Celebra la vida” y “Te voy a amar”, el intérprete bonaerense llega al país tras presentar su álbum “Vuelve” en el marco de su gira “Así Vivir Tour”, sumando su repertorio al homenaje de los exponentes culturales panameños.