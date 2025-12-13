Banda costarricense participará en el desfile navideño “City of Stars”

La Banda Municipal de Zarcero de Costa Rica, ya se encuentra en Panamá para participar en el desfile de Navidad “City of Stars”, que se realizará este domingo 14 de diciembre en Calle 50, como parte de las actividades festivas de fin de año en la ciudad, informó la Alcaldía de Panamá.

En un nota de prensa personal de la Alcaldía detalló que la participación de esta agrupación forma parte del Festival Internacional Navideño, en el que se contará con la presencia de tres bandas procedentes de Costa Rica, las cuales han confirmado su asistencia al tradicional desfile.

El evento, organizado por el municipio capitalino y busca ofrecer a residentes y visitantes un espectáculo cultural y musical, fortaleciendo el intercambio artístico internacional y promoviendo el espíritu navideño en la capital.